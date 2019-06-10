России предрекли снижение бедности

Уровень бедности в России снизится к 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка.

По данным экономистов, в ближайшие два года прогнозируется дальнейшее снижение умеренного уровня бедности. Однако, отмечают специалисты, социальная уязвимость российского населения останется по-прежнему высокой, что требует «постоянного пристального мониторинга».

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Как отмечается в «Докладе об экономике России», снижению уровня бедности будут способствовать рост экономики, увеличение оплаты труда в частном секторе, а также индексация пенсий на уровень инфляций. В то же время многие россияне не трудоустроены официально, также часть домохозяйств по-прежнему находятся у черты бедности.

В марте Росстат отчитался о рекордном снижении уровня бедности — он снизился до 12,9 процента по итогам 2018 года. Отмечалось, что в России проживает 18,9 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума, что на 0,4 миллиона меньше, чем годом ранее.

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