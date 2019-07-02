В России появилась служба социальных участковых

В Санкт-Петербурге начала работать первая в России служба социальных участковых «Центр организации социального обслуживания», которая будет помогать местным жителям оформить путевки в санаторий, решать вопросы реабилитации и консультировать по части получения льгот. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-губернатора города Анны Митяниной, «когда человек оказывается особенно беспомощным — когда он перенес инсульт, когда ему необходима высокотехнологичная помощь, одновременно с этим необходимо решать вопрос его социального сопровождения». Именно такую помощь будет оказывать служба.

Служба в Петербурге включает в себя один главный офис и тринадцать подразделений в разных районах города. «Мы абсолютно убеждены, что до конца года во всех районах города эти пункты будут организованы, чтобы они находились в шаговой доступности», — добавила вице-губернатор.

По ее мнению, люди не всегда информированы о полагающихся им льготам, и социальные участковые будут восполнять эти пробелы. Кроме того, в зону ответственности такого сотрудника будут входить оказавшиеся в трудной жизненной ситуации люди.

Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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