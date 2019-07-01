На помощь российским родителям выделили сотни миллионов рублей

На поддержку 95 социально-ориентированных некоммерческих организаций из более чем 50 регионов страны в 2019 году выделено более 670 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минпросвещения России.

Отмечается, что благодаря такой господдержке «до конца года будет оказано свыше двух миллионов услуг помощи родителям». Речь идет о психолого-педагогической помощи родителям с детьми, по постановлению правительство она была включена в перечень общественно-значимых услуг.

Эти мероприятия проводят в рамках реализации национального проекта «Образование», на который было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта являются обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они утверждены президентом Владимиром Путиным и должны быть реализованы до 2024 года.

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