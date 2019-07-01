Образование в Чечне станет доступнее

В Чечне появится более 76 тысяч мест для дополнительного образования. Об этом заявил заместитель министра образования республики Ахмед Усманов, передает ТАСС.

По его словам, в 2019 году будут оснащены оборудованием практически все учреждения дополнительного образования в республике. «Всего на эти мероприятия на этот год предусмотрено 491 миллион рублей», — рассказал Усманов.

Кроме того, в 36 школах республики сделают ремонт спортивных залов, а на базе Грозненского нефтяного технического университета откроется центр развития современных компетенций детей.

Эти мероприятия проводят в рамках реализации национального проекта «Образование», на который было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта являются обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

В рамках нацпроекта реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка», который призван создать систему, позволяющую ребенку уже на ранних этапах обучения помимо базового образования выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. Бюджет проекта составил 80,5 миллиардов рублей.

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