Исследовательские университеты России оценят по-новому

В России изменят систему оценки работы вузов, которые имеют категорию национальных исследовательских университетов. Она будет скорректирована с учетом целей национальных проектов в области науки и образования, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В ходе заседания Совета по оценке эффективности реализации программ развития НИУ участники пришли к выводу, что необходимо сделать больший акцент на результаты научной и инновационной деятельности таких университетов. Совет также рекомендовал Минобрнауки детально изучить причины недостижения отдельными вузами плановых показателей.

Категория НИУ присваивается вузам на конкурсной основе. Такие учебные заведения должны не только организовать эффективный процесс обучения, но также проводить интеграцию с научными исследованиями. В настоящее время категорию НИУ в России имеют 29 вузов. Именно НИУ в основном обеспечивают присутствие России в глобальных рейтингах университетов.

В НИУ обучается 12 процентов всех российских студентов. Кроме того, в вузах такой категории трудятся более 40 процентов иностранных научно-педагогических работников, работающих в системе высшего образования.

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