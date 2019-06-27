Высшее образование в России стало дороже

Цены за обучение в российских вузах за последний год увеличились в среднем на 19 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно данным, в мае 2019 года семестр учебы в государственном высшем учебном заведении подорожал в среднем до 68,9 тысяч рублей. Отмечается, что в сентябре 2019 года цены могут увеличиться еще на 15-20 процентов.

Одной из причин подорожания является сокращение бюджетных мест на фоне увеличения количества абитуриентов. По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, такая ситуация создает повышенный спрос на платное обучение. Кроме того, повышение цен может быть связано с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200 процентов от средних по региону в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина, отметил он.

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.

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