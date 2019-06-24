Высшее образование станет недоступнее

Количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году. В то же время абитуриентов станет больше на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Рост числа поступающих обусловлен нацпроектом «Образование», которое предусматривает привлечение студентов из других государств — их доля может вырасти вдвое и составить 425 тысяч человек. Таким образом, конкурс на бюджетное отделение в среднем составит 1,9 человека на место вместо 1,4 в 2018-м.

К 2024 году разрыв между числом абитуриентов и доступными бюджетными местами достигнет почти 50 процентов. 823 тысячи поступающих смогут расчитывать на 432 тысячи бюджетных мест. Однако россиянам не стоит рассчитывать на снижение платы за обучение в вузах, считает директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская.

По мнению опрошенных изданием экспертов, наибольшее сокращение бюджетных мест ожидается в региональных вузах. «Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, (...) где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция», — утверждает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

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