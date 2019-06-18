Планирующих стать студентами вузов российских выпускников стало меньше

Менее половины выпускников в России планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob среди родителей выпускников, результаты которого опубликовало РИА Новости.

Согласно им, в 2019 году получать высшее образование планируют пойти всего 47 процентов выпускников. Отмечается, что девять лет назад в университеты собирались 80 процентов опрошенных. Кроме того, выросло число выпускников, которые собираются получить среднее специальное образование: в 2010 году их было всего восемь процентов.

Пятая часть опрошенных родителей — 19 процентов — сообщила, что их дети еще не определились, шесть процентов затруднились ответить. Пойти работать после школы захотел всего один процент выпускников.

Опрос проводился в 299 населенных пунктах России с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тысячи родителей выпускников.

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