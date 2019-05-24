Российский депутат похвалил БДСМ-флешмоб выпускников

Депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов заявил, что выпускники школы № 74 Владивостока «молодцы» и «правильно сделали», а директрису учреждения Галину Пугину нельзя увольнять за БДСМ-флешмоб. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«А что у всех так пукан рвет? Ну дети, ну нарядились... Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец», — рассудил депутат.

По его словам, привлекать выпускников за ношение полицейской формы к административной ответственности также не стоит. «Ну давайте половину кавээнщиков привлечем к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают», — возмутился Самсонов.

Он также заметил, что увольнять директора нельзя, потому что «ничего страшного не произошло». Самсонов добавил, что в понедельник будет разбираться по этому поводу в департаменте образования. В случае увольнения Пугиной он намерен жаловаться в прокуратуру на действия департамента.

«Короче, вокруг куча мракобесов», — заключил Самсонов.

Ранее в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать. Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены. В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Там обещали принять меры к руководству и охранникам школы, а также провести разъяснительную работу с учениками и их родителями.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка youtube / newsvlru

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