Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь». Видео опубликовало издание VL.Ru.

«Все школы соберутся на стадионе "Авангард", и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни, взрослой жизни», — сказал градоначальник, выступая на последнем звонке.

Издание отмечает, что вслед за неловкой паузой Гуменюк добавил: «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду...», и все рассмеялись.

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