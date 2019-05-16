Цитаты Путина разобрали на календарь

В продаже появился календарь с основными тезисами послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Информация об этом появилась на сайте книжного магазина «Москва».

Календарь под названием «Читай между строк» призван стать своеобразной шпаргалкой для чиновников.

«Календарь — живая дорожная карта для тех, кто хочет сверить часы понимания политической повестки и развить в себе способность читать между строк», говорится на сайте книжного магазина.

В нем содержатся не только цитаты главы государства, но и комментарии россиян относительно различных пунктов его выступления от 20 февраля.

В этом году послание президента Федеральному собранию было сконцентрировано на социальной повестке. В частности, он призвал обеспечить достойную жизнь пенсионерам и многодетным семьям.

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