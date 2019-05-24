Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников

Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком. Об этом РИА Новости сообщил представитель образовательного учреждения.

«У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка», — добавил собеседник агентства.

В департамента образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Там обещали принять меры к руководству и охранникам школы, а также провести разъяснительную работу с учениками и их родителями.

Ранее в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка одела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать. Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка youtube / newsvlru

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