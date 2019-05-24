Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке. Видео происшествия опубликовало издание «Pro Город».

На кадрах видно, как выпускник выбежал из толпы и ударил женщину по голове. Его скрутили и вывели из зала. Как рассказывают очевидцы, после произошедшего Вахитова в слезах закончила речь.

Школьники рассказали, что перед нападением юноша выражал недовольство тем, в какой партии состоит депутат. Перед выступлением Вахитовой он выкрикивал оскорбления. По мнению местного психолога, причиной такой агрессии может стать долгое сдерживание негативных чувств или психическое отклонение.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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