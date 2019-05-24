Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку. Об этом пишет портал VL.ru, который опубликовал подборку видео с произошедшим.

На кадрах — фотография школьницы в полицейской форме в окружении мальчиков-зайчиков с заклеенными скотчем сосками, а также ролики с танцами у входа в школу и в актовом зале, где один из молодых людей распылил огнетушитель.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка youtube / newsvlru

Директриса школы Галина Пугина рассказала изданию, что поведение учащихся 11-го «Б» стало неожиданностью для администрации: они пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись и выбежали на крыльцо, где должно было пройти выступление учеников из параллельного 11-го «А» класса. «Это было неожиданно, продолжалось 2 минуты, и никто просто не успел их остановить», — сказала она.

Пугина отметила, что с девочкой в полицейской форме уже провели беседу. Ученица говорила, что не думала, что «делает что-то плохое». С остальными участниками флешмоба директриса тоже планирует побеседовать. Она призналась, что инцидент «выбил ее из колеи», и у нее «нет сил работать».

В управлении МВД по Владивостоку VL.ru сообщили, что проводят проверку по факту видеоролика. Личности школьников и их родителей уже установлены.

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