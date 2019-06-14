Названа средняя стоимость выпускных платьев в Москве

Выяснена средняя стоимость выпускных платьев в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В среднем одиннадцатиклассницы заплатят за наряды для своей последней школьной вечеринки около 20-25 тысяч рублей. Самые скромные платья обойдутся в среднем в семь тысяч рублей, дорогие могут стоить от 70 тысяч и выше. Цена зависит от бренда, фасона и ткани.

По информации агентства, у московских выпускниц популярны пастельные тона (бежевый, светло-розовый), а также белый. Из темных оттенков девушки предпочитают винные цвета: темно-красный, бордовый, оттенка бургундского. Школьницы покупают либо платья длины миди (чуть ниже колена), либо вечерние наряды в пол. Также популярны короткие рукава, полностью открытые руки и плечи, пышные юбки и глубокий вырез на спине.

В 2019 году из московских школ будет выпущено 55,3 тысячи одиннадцатиклассников. Более 22 тысяч одиннадцатиклассников из 338 школ столицы зарегистрировались для празднования выпускного в Парке Горького. Праздник будет проходить с восьми вечера 20 июня до шести утра 21 июня. Наблюдать за порядком на вечеринке выпускников в парке будут около 4,4 тысячи взрослых — родителей и педагогов.

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