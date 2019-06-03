Японки взбунтовались против туфель на высоких каблуках

Японские активистки начали борьбу с правилами, согласно которым сотрудницы многих компаний страны обязаны ходить на работу в туфлях на высоких каблуках. Об этом сообщает The Guardian.

Актриса и писательница Юми Исикава (Yumi Ishikawa) организовала кампанию KuToo, название которой происходит от игры японских слов kutsu («туфли») и kutsuu («боль»). В рамках акции женщина запустила петицию на сайте Change.org, которую на момент написания заметки подписали около 20 тысяч человек.

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В интервью Исикава заявила, что ее петиция призывает власти ввести законы, запрещающие работодателям принуждать женщин носить каблуки. По ее словам, ношение такой обуви является половой дискриминацией, провоцирует сексуальные домогательства, а также вредит женскому здоровью.

Министерство труда пока не дало официальных комментариев изданию.

В мае американские мужчины надели женские туфли на каблуках и устроили забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»). Мероприятие, целью которого стало привлечение внимания общества к проблеме сексуального надругательства и домашнего насилия над женщинами, состоялось в Сакраменто.

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