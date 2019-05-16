Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия

Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»). Об этом сообщает Footwear News.

Мероприятие, целью которого станет привлечение внимания общества к проблеме сексуального надругательства и домашнего насилия над женщинами, состоится в Сакраменто (штат Калифорния) 19 мая.

Стоимость участия в забеге составляет 50 долларов. В эту цену входит аренда туфель, безлимитный доступ к алкогольным напиткам, футболки с символикой мероприятия и сумка с сувенирами.

Организатор акции — благотворительная компания Weave, выступающая в защиту прав и свобод женщин. С 1994 года компания устанавливает и развивает партнерские отношения с организациями, поддерживающими беженок и их детей.

В мае 2018 года глава организации Model Alliance Сара Зифф, защищающая права женщин в модной индустрии, запустила проект под названием Respect Program («Программа уважения»). Она призывает моделей и других сотрудниц фешен-сектора не бояться открыто заявить о домогательствах со стороны коллег-мужчин. Зифф надеется, что крупнейшие компании и модные дома, в свою очередь, начнут оказывать поддержку пострадавшим женщинам и приложат все усилия, чтобы искоренить харассмент, привлекая преступников к ответственности.

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