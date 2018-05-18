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Женщины придумали способ защиты от домогательств

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Глава организации Model Alliance Сара Зифф, защищающая права женщин в модной индустрии, запустила проект под названием Respect Program («Программа уважения»). Об этом сообщает Hypebae.

Model Alliance призывает моделей и других сотрудниц фешен-сектора не бояться открыто заявить о домогательствах со стороны коллег-мужчин. Кроме того, Зифф надеется, что крупнейшие компании и модные дома, в свою очередь, начнут оказывать поддержку пострадавшим женщинам и приложат все усилия, чтобы искоренить харассмент, привлекая преступников к ответственности.

«Вместе мы создадим рабочую среду, где будут процветать творческое взаимодействие и самовыражение, где каждый сможет работать без угрозы насилия, унижений, дискриминации или жестокости», — говорится в официальном открытом письме, опубликованном организацией в среду, 16 мая.

Под этими словами подписались более 100 моделей, в том числе Даутцен Крез и Эди Кэмпбелл.

В апреле представители организации Model Alliance выразили возмущение грубым высказыванием креативного директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда в его последнем интервью для журнала Numero. Сара Зифф призвала общественность принять меры против дизайнера.

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