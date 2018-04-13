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Карл Лагерфельд поддержал насильников

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Карл Лагерфельд

Глава модного дома Chanel и основатель собственного одноименного бренда Карл Лагерфельд поразил поклонников грубостью высказываний в интервью для французского издания Numero.

«Я где-то прочел, что теперь нужно спрашивать модель, удобно ли ей стоять и позировать. Ну это просто перебор, — заявил модельер. — Что касается обвинений в адрес бедняжки Карла Темплара (креативного директора журнала Interview, обвиненного в домогательстве к модели — прим. «Ленты.ру»), я не верю ни единому слову. Девчонка пожаловалась, что он пытался стянуть с нее штаны, и человека немедленно отстранили от работы, где он всегда был востребован. Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не надо становиться моделью! В монастыре для тебя всегда найдется место».

Рассуждая о моделях мужского пола, Лагерфельд назвал их тупыми и отметил, что мужская мода его не интересует. Когда же Лагерфельда спросили, кого из молодых дизайнеров он взял бы с собой на необитаемый остров, Вирджила Абло или Жакмю, 84-летний модельер ответил, что он лучше покончит с собой.

«Дизайнеры, которых я бы предпочел в порядке убывания: Марин Серр, полтора метра, но воля железная. Жакмю, который меня смешит и который достаточно мил. И в заключение — Андерсон, даже если его подход чересчур интеллектуален, хотя я не изучал», — ответил Лагерфельд на просьбу журналиста расположить таланты трех дизайнеров в порядке убывания.

В ноябре 2017 года Карл Лагерфельд нарисовал скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна в виде свиньи. Он опубликовал изображение в своей ежемесячной рубрике Karlikature в приложении к газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подпись гласила: «Вы знаете Швайнштейна?» (Schwein в переводе с немецкого — «свинья»).

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