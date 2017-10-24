Карл Лагерфельд выпустил минодьеры с собой и своей кошкой

Креативный директор французского модного дома Chanel и основатель собственного бренда Карл Лагерфельд выпустил коллекцию минодьеров с блестящими изображениями своего лица и морды своей кошки. Фотография линейки опубликована в Instagram-аккаунте модельера.

Стоимость каждого из пяти аксессуаров составляет 175 евро. Также в коллекции есть сумочка с изображением Эйфелевой башни и красной надписью Karl.

Which minaudiere would you choose? #KARLLAGERFELD. A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on Oct 21, 2017 at 8:56am PDT

19 октября сообщалось, что австралийская компания The Goodnight Co выпустила набор предметов для сна, который презентовала кошка по кличке Шупетт, принадлежащая модельеру Карлу Лагерфельду. Представители компании отметили, что с кошкой проводилась совместная работа по разработке набора Choupette's Catnap.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel.