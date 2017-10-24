Карл Лагерфельд выпустил минодьеры с собой и своей кошкой

Креативный директор французского модного дома Chanel и основатель собственного бренда Карл Лагерфельд выпустил коллекцию минодьеров с блестящими изображениями своего лица и морды своей кошки. Фотография линейки опубликована в Instagram-аккаунте модельера.
Стоимость каждого из пяти аксессуаров составляет 175 евро. Также в коллекции есть сумочка с изображением Эйфелевой башни и красной надписью Karl.
19 октября сообщалось, что австралийская компания The Goodnight Co выпустила набор предметов для сна, который презентовала кошка по кличке Шупетт, принадлежащая модельеру Карлу Лагерфельду. Представители компании отметили, что с кошкой проводилась совместная работа по разработке набора Choupette's Catnap.
Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel.