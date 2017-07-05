Карл Лагерфельд стал почетным гражданином Парижа

Модельер Карл Лагерфельд получил медаль Гран Вермей — высшую награду Парижа за вклад в развитие культуры города. Дизайнер немецкого происхождения стал почетным гражданином французской столицы. Об этом сообщает The Guardian.

Дизайнер получил премию из рук мэра города — Анн Идальго. Награждение прошло во время Недели высокой моды, которая проходит в Париже. Лагерфельд посвятил новую коллекцию городу.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора французского модного дома Chanel.

Один из недавних проектов Лагерфельда — коллекция декоративной косметики, разработкой которой он будет заниматься совместно с австралийской маркой ModelCo. Ожидается, что коллекция увидит свет в следующем году. Детали пока не разглашаются. Основатель и гендиректор ModelCo Шелли Салливан объявила, что сотрудничество с брендом — это честь для компании.

Медаль Гран Вермей была учреждена в 1911. Медалью награждались многие знаменитости, среди которых писательница Тони Моррисон, джазовый пианист Херби Хэнкок и девятикратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль.