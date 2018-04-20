Лагерфельд поплатился за поддержку насильников

Представители организации Model Alliance выразили возмущение грубым высказываниям креативного директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда в его последнем интервью для журнала Numero. Об этом сообщает Highsnobiety.
Глава Model Alliance Сара Зифф, выступающая за улучшение условий труда в модной индустрии, призвала общественность принять меры против дизайнера. По ее словам, модели слишком долго страдали от сексуальных домогательств, и сейчас, когда у них наконец появился шанс рассказать миру о своей проблеме, люди, поощряющие харассмнент, должны отвечать за свои слова.
«Model Alliance не собирается терпеть травлю или оскорбления в индустрии — ни физические, ни моральные. Мир моды должен быть местом, где расцветают творчество и самовыражение, и где к каждому работнику относятся с уважением», — заявила Зифф.
Агентство также опубликовало свои комментарии к интервью Лагерфельда в Instagram.
“Disgraceful comments by Karl Lagerfeld in an April 12th interview with Numéro Magazine underscore just how much work we still have to do. While not surprising (Lagerfeld is well known for offensive comments and body-shaming women for their weight and appearance), Lagerfeld’s assertion that models should “join a nunnery” if they don’t want their pants pulled down is, nonetheless, outrageous.” | Read our director @saraziff’s full response and thoughts on next steps (link in bio). Photo: Regis Berthier
В Апреле 84-летний модельер высказался в защиту фотографа, обвиненного в домогательстве к моделям. «Я где-то прочел, что теперь нужно спрашивать модель, удобно ли ей стоять и позировать. Ну это просто перебор, — заявил модельер. — Что касается обвинений в адрес бедняжки Карла Темплара (креативного директора журнала Interview, обвиненного в домогательстве к модели — прим. «Ленты.ру»), я не верю ни единому слову. Девчонка пожаловалась, что он пытался стянуть с нее штаны, и человека немедленно отстранили от работы, где он всегда был востребован. Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не надо становиться моделью! В монастыре для тебя всегда найдется место», — сказал Лагерфельд и назвал моделей «тупыми» и «токсичными».