Лагерфельд поплатился за поддержку насильников

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Кард Лагерфельд

Представители организации Model Alliance выразили возмущение грубым высказываниям креативного директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда в его последнем интервью для журнала Numero. Об этом сообщает Highsnobiety.

Глава Model Alliance Сара Зифф, выступающая за улучшение условий труда в модной индустрии, призвала общественность принять меры против дизайнера. По ее словам, модели слишком долго страдали от сексуальных домогательств, и сейчас, когда у них наконец появился шанс рассказать миру о своей проблеме, люди, поощряющие харассмнент, должны отвечать за свои слова.

«Model Alliance не собирается терпеть травлю или оскорбления в индустрии — ни физические, ни моральные. Мир моды должен быть местом, где расцветают творчество и самовыражение, и где к каждому работнику относятся с уважением», — заявила Зифф.

Агентство также опубликовало свои комментарии к интервью Лагерфельда в Instagram.

В Апреле 84-летний модельер высказался в защиту фотографа, обвиненного в домогательстве к моделям. «Я где-то прочел, что теперь нужно спрашивать модель, удобно ли ей стоять и позировать. Ну это просто перебор, — заявил модельер. — Что касается обвинений в адрес бедняжки Карла Темплара (креативного директора журнала Interview, обвиненного в домогательстве к модели — прим. «Ленты.ру»), я не верю ни единому слову. Девчонка пожаловалась, что он пытался стянуть с нее штаны, и человека немедленно отстранили от работы, где он всегда был востребован. Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не надо становиться моделью! В монастыре для тебя всегда найдется место», — сказал Лагерфельд и назвал моделей «тупыми» и «токсичными».

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