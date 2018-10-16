Леди Гага надела пиджак на голое тело из-за изнасилования

Поклонники высмеяли американскую певицу Леди Гагу за оверсайз-костюм, который она выбрала для премии Elle Women in Hollywood. Об этом сообщает портал Buzzfeed.

Гага прибыла на вечер в брюках и пиджаке оттенка грейдж, который надела на голое тело. Как только фотографии певицы появились в интернете, пользователи наводнили соцсети шутками о ее внешнем виде.

«Такое ощущение, что Леди Гага надела костюм мужчины, который тот предложил ей в холодную погоду, пока они ждали такси домой», — писали они в Twitter.

Однако выяснилось, что этот костюм был выбран неслучайно. По словам самой певицы, в тот вечер она перемерила несколько платьев с перьями и бриллиантами, и ее «от них затошнило». В итоге женщина облачилась в брючный костюм, чтобы заявить миру о своей силе.

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«Как жертва сексуального насилия, как женщина, которая до сих пор боится назвать имя обидчика, как женщина, которая живет с этой болью, как женщина, которую с детства заставляли слушаться мужчин, сегодня я намерена вернуть власть себе. Сегодня я пришла в брюках», — заявила Леди Гага на церемонии и призвала общество объединиться, чтобы сделать мир добрее.

В сентябре подвергшаяся харассменту британская топ-модель и актриса Кара Делевинь призналась, что не стала подавать в суд на обидчика из-за стыда. «Потому что мне было стыдно, и я не хотела разрушать чью-то жизнь, даже несмотря на то, что он разрушил мою», — написала она в Twitter.

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