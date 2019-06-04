Назван лучший месяц для покупки кроссовок

Эксперты платформы «Юла» определили, когда выгоднее всего приобретать кроссовки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что дешевле всего спортивную обувь можно купить в мае. Например, если в феврале кроссовки покупают в среднем за 2,5 тысячи рублей, то к маю средняя цена обуви снижается на 13 процентов до 2,2 тысячи рублей за пару.

Кроме того, эксперты назвали самые продаваемые в России типы и бренды кроссовок. Оказалось, что любимый бренд спортивной обуви россиян — Nike. На эту марку приходятся 37 процентов объявлений на платформе. На втором месте оказался Adidas — 30 процентов объявлений. Третью позицию занял ASICS — 22 процента объявлений.

Также выяснилось, что самый популярный тип кроссовок — летние. На них приходится около 60 процентов объявлений. За ними следуют межсезонные кроссовки (38 процентов), а третье место занимает зимняя спортивная обувь (семь процентов).

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В апреле маркетинговая платформа SEMrush выяснила, какие кроссовки пользуются наибольшим спросом в США. В ходе эксперимента специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей Google с наименованиями тысячи моделей кроссовок. Лидером в итоге оказалась классическая модель американского бренда Nike Air Max 97.

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