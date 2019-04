Названы самые популярные кроссовки в США

Маркетинговая платформа SEMrush выяснила, какие кроссовки пользуются наибольшим спросом среди американцев. Результаты исследования публикует Footwear News.

В ходе эксперимента специалисты SEMrush проанализировали поисковые запросы пользователей Google с наименованиями тысячи моделей кроссовок.

Лидером оказалась классическая модель американского бренда Nike Air Max 97. Вторыми по популярности стали Nike Air Max 270, а третьими — кеды Vans Old Skool. За ними следуют кроссовки Air Max Plus, замыкают первую пятерку New Balance 574.

Материалы по теме Переобулись в воздухе Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки

В десятку самых востребованных кроссовок также вошли Nike Air Max 90, Nike Air Max 95, немецкие Adidas Superstar и Adidas Stan Smith. Последними в списке стали Nike React Element 87.

В марте стилисты назвали десять недорогих пар кроссовок, которые, по их мнению, никогда не выйдут из моды. На первом месте оказалась модель Nike Air Force 1, которую можно купить в любом фирменном магазине бренда. Стоимость пары — около 5,5 тысячи рублей. Второе место заняли классические кеды Vans Old Skool с «вневременным» дизайном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!