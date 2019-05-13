Решена самая большая «обувная проблема»

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike нашел решение самой большой «обувной проблемы». Об этом сообщает The Independent.

По данным компании, трое из пяти человек страдают от выбора обуви неподходящего размера. Вместо того, чтобы «вслепую» заказывать пару в онлайн-магазине, исходя из привычного номера в размерной сетке, Nike предлагает потенциальному клиенту воспользоваться новой разработкой.

С помощью камеры смартфона и технологии дополненной реальности специальное приложение Nike Fit сканирует стопу человека и на основе полученных измерений подбирает для него лучший вариант.

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Компания предупреждает, что иногда размер, выведенный приложением, может отличаться от прежнего размера ноги пользователя. В будущем Nike планирует сделать доступным заказ пары с разными размерами левого и правого ботинка из-за природной асимметрии человеческого тела.

В апреле маркетинговая платформа SEMrush выяснила, какие кроссовки пользуются наибольшим спросом среди американцев. Лидером оказалась классическая модель американского бренда Nike Air Max 97. Вторыми по популярности стали Nike Air Max 270, а третьими — кеды Vans Old Skool.

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