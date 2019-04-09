Раскрыта цена брендовых кроссовок священников

Американский блогер по имени Тайлер завел профиль в Instagram под названием @preachersnsneakers, где публикует фото священников в дорогих кроссовках. Об этом сообщает BuzzFeed.
В аккаунте Тайлера можно увидеть фотографии религиозных деятелей, пасторов и проповедников разных христианских конфессий, обутых в брендовые кроссовки. Также в публикациях указана стоимость соответствующей модели обуви.
В частности, Тайлер опубликовал фото пасторов из Южной Каролины Джона Грэя в модели Air Yeezy 2 за 5611 долларов (более 360 тысяч рублей) и Рона Карпентера в кроссовках Jordan 1 Retro High (цена пары — 1099 долларов, около 70 тысяч рублей), а также пастора из Майами Рича Уилкерсона-младшего в кроссовках Nike Fear of God за 995 долларов (около 65 тысяч рублей).
Тайлер отмечает, что, по его мнению, священники должны придерживаться более высоких моральных норм, нежели рядовой христианин, поскольку они служат в церкви и распоряжаются пожертвованиями частных лиц. По словам блогера, ему бы не понравилось, если бы пастор его церкви носил дорогие кроссовки.
В марте 2019 года стало известно, что полиция задержала поп-певца Джастина Бибера из-за его кроссовок Air Max 90, выпущенных брендом Nike в коллаборации с маркой Off-White. Внимание полицейского привлек серый пластиковый ярлык на обуви певца: правоохранитель принял ее за магнитную бирку из магазина, который якобы ограбил исполнитель.