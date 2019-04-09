Раскрыта цена брендовых кроссовок священников

Американский блогер по имени Тайлер завел профиль в Instagram под названием @preachersnsneakers, где публикует фото священников в дорогих кроссовках. Об этом сообщает BuzzFeed.

В аккаунте Тайлера можно увидеть фотографии религиозных деятелей, пасторов и проповедников разных христианских конфессий, обутых в брендовые кроссовки. Также в публикациях указана стоимость соответствующей модели обуви.

@ron.carpenter with those UNC vibez. @virgilabloh out here making sure the whole team eats! Фото опубликовано @preachersnsneakers

В частности, Тайлер опубликовал фото пасторов из Южной Каролины Джона Грэя в модели Air Yeezy 2 за 5611 долларов (более 360 тысяч рублей) и Рона Карпентера в кроссовках Jordan 1 Retro High (цена пары — 1099 долларов, около 70 тысяч рублей), а также пастора из Майами Рича Уилкерсона-младшего в кроссовках Nike Fear of God за 995 долларов (около 65 тысяч рублей).

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Тайлер отмечает, что, по его мнению, священники должны придерживаться более высоких моральных норм, нежели рядовой христианин, поскольку они служат в церкви и распоряжаются пожертвованиями частных лиц. По словам блогера, ему бы не понравилось, если бы пастор его церкви носил дорогие кроссовки.

В марте 2019 года стало известно, что полиция задержала поп-певца Джастина Бибера из-за его кроссовок Air Max 90, выпущенных брендом Nike в коллаборации с маркой Off-White. Внимание полицейского привлек серый пластиковый ярлык на обуви певца: правоохранитель принял ее за магнитную бирку из магазина, который якобы ограбил исполнитель.

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