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Гора выброшенной в России новой обуви попала на видео

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В Краснодаре под Северным мостом обнаружили гору выброшенной обуви. Видео с ней размещено в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте».

Среди выброшенной обуви и мужские, и женские модели: сапоги, ботинки, кеды, мокасины и другие. Обнаруживший бесхозную обувь мужчина предположил, что это не распроданный товар из недавно закрывшегося магазина, расположенного неподалеку. Собеседник автора видео за кадром рассказала, что стоимость выброшенной обуви превышает два миллиона рублей. Обувь выбросили, так как она была в полупарах.

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