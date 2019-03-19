Наталья Орейро захотела открыть магазин в России

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», хочет открыть в России бутик своего бренда одежды Las Oreiro. Об этом певица рассказала на пресс-конференции, посвященной старту ее концертного тура в России, сообщает агентство «Москва».

По словам певицы, в детстве она посещала курсы кройки и шитья, а затем сама придумывала свои концертные костюмы.

Бренд Las Oreiro Орейро запустила совместно с сестрой Адрианой в 2007 году. В линейке бренда присутствуют обувь, кошельки, ремни, джинсы, юбки и корсеты. В настоящее время у марки открыто семь бутиков в Латинской Америке. Также продукцию Las Oreiro можно заказать онлайн.

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О желании открыть бутик Las Oreiro в России певица говорила еще во время своего концертного тура по стране в 2013-м.

В ноябре 2018 года Орейро представила клип на песню To Russia with Love, снятый в подмосковной Балашихе. Видео опубликовано на YouTube. По сюжету Орейро приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Она привозит им наряды и устраивает праздник. Звезда сериала «Дикий ангел» спела часть песни на русском языке, а в конце ролика поздравила всех с Новым годом.

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