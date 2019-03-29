Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам

Российские девушки разных профессий снялись в выбранных ими образах для локальной рекламной компании спортивной сети Street Beat. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди участниц кампании «8 женщин в кроссовках» — чемпионка мира по фрирану Александра Шевченко, художница Арюна Тардис, создательница креативного агентства Lumpen Авдотья Александрова, хореографесса Ксюша Мухина, блогерка и певица Анфиса Ибадова, редакторесса Cinemaholics и Film.ru Катя Карслиди и кураторесса арт-программ в культурном центре ЗИЛ Настя Коро.

Александра Шевченко, чемпионка мира по фрирану Фото: Street Beat 1 /6

Все участницы сами выбрали, в чем позировать для рекламной кампании и видеороликов, в которых рассказали о своем выборе профессии и любви к спортивному стилю. Обязательной частью их костюма были кроссовки или кеды. Название проекта отсылает к комедии Франсуа Озона «8 женщин» по пьесе Робера Тома 1958 года.

В феврале 2019 года компания Aizel пригласила трех российских женщин сняться в видеопроекте, созданном командой бутика, с украшениями Chanel Coco Crush. В съемке приняли участие прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, петербургская художница Мария Янковская и тату-мастер Саша Unisex.

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