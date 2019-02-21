Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel

Французский модный дом Chanel пригласил трех российских женщин принять участие в кампании, посвященной новой коллекции ювелирных украшений. Рекламные видео появились на YouTube.

В съемке приняли участие прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, петербургская художница Мария Янковская и тату-мастер Саша Unisex.

Женщины представляли линейку Coco Crush, в которую вошли браслеты, кольца, серьги и колье из желтого и белого золота с драгоценными камнями.

На первом ролике видно, как в украшениях под музыку танцует Екатерина Шипулина, на втором — Мария Янковская рисует собственный портрет, а на третьем — Саша Unisex работает в своем салоне.

Коллекция будет представлена в московском бутике Aizel, с которым Chanel сотрудничает уже в третий раз.

В декабре 2017 года компания Chanel выпустила первую капсульную коллекцию украшений Inspiration Russe, созданную специально для России. Украшения были навеяны русской темой — от византийского до народного искусства, от стиля барокко до супрематизма и конструктивизма. Предметы коллекции назвали в честь русских мужчин, которых знала Коко Шанель.

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