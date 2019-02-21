Ценности
 
Последние новости
Богатейшего человека Молдавии обвинили в выводе из России миллиардов рублей
Умер один из основателей группы The Monkees
США пообещали остановить доминирование России и Китая в Арктике
Выведена формула идеальной квартиры
Россиянам раскрыли секреты выбора качественного коньяка
Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице и переносе выходного
Кадыров сравнил наказание Нурмагомедова с унижением всего Кавказа
Пентагон припугнул Россию стратегией «троянского коня»
Собака застряла в цементе и чудом выжила
Новости партнеров

Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel

Перейти в «Мою Ленту»

Французский модный дом Chanel пригласил трех российских женщин принять участие в кампании, посвященной новой коллекции ювелирных украшений. Рекламные видео появились на YouTube.

В съемке приняли участие прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, петербургская художница Мария Янковская и тату-мастер Саша Unisex. 

Женщины представляли линейку Coco Crush, в которую вошли браслеты, кольца, серьги и колье из желтого и белого золота с драгоценными камнями. 

На первом ролике видно, как в украшениях под музыку танцует Екатерина Шипулина, на втором — Мария Янковская рисует собственный портрет, а на третьем — Саша Unisex работает в своем салоне.

Коллекция будет представлена в московском бутике Aizel, с которым Chanel сотрудничает уже в третий раз.

В декабре 2017 года компания Chanel выпустила первую капсульную коллекцию украшений Inspiration Russe, созданную специально для России. Украшения были навеяны русской темой — от византийского до народного искусства, от стиля барокко до супрематизма и конструктивизма. Предметы коллекции назвали в честь русских мужчин, которых знала Коко Шанель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chanel изменила свой классический флакон
Chanel выпустила «комиссарскую» фуражку с красной звездой
Chanel выпустила посвященные русским мужчинам украшения
Ценности
Ценности00:0419 февраля

Восточная война

Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
10:1521 февраля

Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда

20:5318 февраля

Косметический бренд Тины Канделаки оценили в миллион евро

08:5521 февраля

Для российских военных создали новый телефон

ЦенностиПартнерский материал

Не только в Питере — пить

Жизненно важный тест
18:4518 февраля

Volvо захотел решить проблему загрязнения планеты

21:1321 февраля

Самые большие джинсы в мире попали в книгу рекордов Гиннесса

14:5020 февраля

Дизайнер отправил девушку на подиум с петлей на шее

Ценности00:0120 февраля

Немецкий бунтарь

Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
12:1318 февраля

Boss представил новую классику

21:3020 февраля

Обвиненная в мошенничестве Ким Кардашьян оправдалась

18:4121 февраля

Кандидатка в самые молодые миллиардерши раскрыла правду о пластических операциях

Россия
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
В РПЦ заинтересовались аниме-иконами
Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице и переносе выходного
Врач прооперировал россиянку без наркоза
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Третий «отравитель» Скрипалей засветился в документальном фильме
США пообещали остановить доминирование России и Китая в Арктике
Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства»
Гуайдо подписал первый президентский указ
«Угроза не исчезла»
 
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Порошенко поведал об «украинском авангардисте» Малевиче
СБУ разоблачила планы России по вмешательству в выборы президента Украины
Украина анонсировала расторжение договора по Азовскому морю
Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Подсчитан объем теневой экономики России
Россиянам раскрыли секреты выбора качественного коньяка
Названо лучшее светлое пиво
Корпорация МСП приняла участие в Российско-индийском форуме
Немцы вспомнили холодную войну из-за «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Богатейшего человека Молдавии обвинили в выводе из России миллиардов рублей
Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста
Троих петербургских полицейских задержали за организацию наркоторговли
Путин поручил улучшить жизнь российских арестантов
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Пентагон припугнул Россию стратегией «троянского коня»
Названы первые потери из-за климатической катастрофы
США анонсировали истребитель F-21
Объяснена загадочная аномалия внутри атомов
Все материалы
Спорт
«Ставь цель и достигай ее»
Он сгорел в болиде, но выжил и стал чемпионом. Легендарному гонщику Ники Лауде — 70 лет
Кадыров сравнил наказание Нурмагомедова с унижением всего Кавказа
Гол в гостях вывел «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы
Медведева рассказала о большой перемене в жизни
Новичок «Зенита» вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы
Устюгова дисквалифицировали за перепалку с норвежским лыжником
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Все материалы
Культура
Мадс Миккельсен«Напоминаю о разнице между выживанием и жизнью»
Обморожение, медведица и принятие смерти: Мадс Миккельсен о «Затерянных во льдах»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
Культовый клип Freestyler обновили на его 20-летие
Умер один из основателей группы The Monkees
Шнуров открестился от желания мстить бывшей жене
Децл успел назвать наследника перед смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Улучшающие внешность фотофильтры довели девушку до депрессии
Найден способ обойти новую защиту в WhatsApp
Обвинившая во лжи Бадоеву продюсер «Орла и Решки» объяснилась
У Трампа нашли «пробел в знаниях»
В расследовании убийства российских журналистов в ЦАР указали на Донбасс
Все материалы
Ценности
Концентрат безумия
Пиноккио, лохмотья и протест. Как прошла неделя моды в Лондоне
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Мужская доля
Подарки для защитников всего хорошего от всего плохого
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel
Для российских военных создали новый телефон
Самые большие джинсы в мире попали в книгу рекордов Гиннесса
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Пилот заснул за штурвалом «Боинга» во время полета и попал на видео
Пожилой турист полез купаться в джакузи и остался без пальца
Пенсионерка не вынесла трансатлантический перелет и умерла
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Все материалы
Из жизни
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Собака застряла в цементе и чудом выжила
Весившая больше центнера женщина устала от гнева и похудела вдвое
Веганы закрыли оленя своими телами от охотника и его собак
Мужчина отбился от агрессивного койота кружкой
Пес три месяца прождал хозяев на месте пожара
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Audi оснастила SQ5 347-сильным дизелем с электронаддувом
УАЗ Хантер превратился в грузовик
Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Названы оптимальные сроки ипотечных каникул
Выведена формула идеальной квартиры
Москвичи ринулись скупать офисы
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Все материалы