Chanel выпустила «комиссарскую» фуражку с красной звездой

Компания Chanel представила новую коллекцию одежды и аксессуаров Métiers d'art Paris-Hamburg 2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

В числе прочих моделей в коллекции, дефиле которой проходило в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия), была представлена женская фуражка из твида кирпичного цвета с крупной эмалированной кокардой в форме красной звезды. В центре звезды размещен логотип компании Chanel в виде двух пересекающихся литер C.

Фото: Chanel

Другой необычный аксессуар в коллекции — дамская сумка-клатч из пластика, детально повторяющая в миниатюре металлический контейнер для перевозки товаров морем или по железной дороге. На сумках, снабженных узнаваемыми ремешками-цепочками, также размещены логотипы дома Chanel.

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Ранее сообщалось, что компания выпустила первую капсульную ювелирную коллекцию Inspiration Russe, созданную специально для России. Украшения навеяны русской темой — от византийского до народного искусства, от стиля барокко до супрематизма и конструктивизма. Предметы коллекции названы в честь русских мужчин, которых знала модельер Коко Шанель, основательница модного дома.

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