Назван самый популярный в Instagram бренд

Социальная сеть Instagram опубликовала ежегодный обзор публикаций 2017 года и рассказала, какие бренды стали самыми популярными среди пользователей. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает HypeBeast.

Рейтинг составлялся на основе хештегов, упоминаний в постах и комментариях. Первое место занял Dior. По числу поклонников брендов лидером стала компания Chanel (9,6 миллиона юзеров выбрали именно эту марку). На второй строчке расположился Gucci (8,1 миллиона), далее следуют Louis Vuitton, Saint Laurent и Balenciaga.

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Ранее сообщалось, что аналогичные списки сотрудники Instagram составили для самых популярных городов, хештегов и знаменитостей. Возглавил его Нью-Йорк, на втором месте идет Лондон, Москва оказалась на третьем месте, опередив Сан-Паулу и Париж. В топ попал еще один российский город — Санкт-Петербург.

Тройка самых используемых хештегов — #love, #fashion, #photooftheday. Наибольшее количество подписчиков — у американской актрисы и певицы Селены Гомес — более 130 миллионов фолловеров.