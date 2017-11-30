Москва стала популярнее Парижа

Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг самых популярных городов, локаций, хештегов и знаменитостей по итогам 2017 года.

Рейтинг городов составлялся по количеству фотографий, размещаемых пользователями с соответствующим геотегом. Возглавил его Нью-Йорк, на втором месте идет Лондон, Москва оказалась на третьем месте, опередив Сан-Паулу и Париж. В топ попал еще один российский город — Санкт-Петербург. Он находится на седьмом месте, проиграв Лос-Анджелесу. Замыкают рейтинг Джакарта, Стамбул и Барселона.

Наиболее популярными локациями в 2017 году были признаны американский и японский парки развлечений Диснейленд, Централ парк и Таймс-сквер (Нью-Йорк), парижские Эйфелева башня и Лувр, Бруклинский мост, Лас-Вегас-Стрип.

Тройка самых используемых хештегов — #love, #fashion, #photooftheday, а на русском языке — #москва, #красота, #лето.

Самый популярный блогер в России Ольга Бузова с ее 11 миллионами подписчиков в официальный рейтинг Instagram не попала. Наибольшее количество подписчиков — у американской актрисы и певицы Селены Гомес — более 130 миллионов фолловеров.