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В Госдуме отреагировали на данные о сокращении количества бюджетных мест в вузах

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Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится. Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах», — заявил парламентарий.

По его словам, в настоящее время демографические показатели меняются, число выпускников школ начало расти. Поэтому, отмечает Никонов, количество мест планируется увеличить.

«России нужно больше образованных людей, а не меньше», — подчеркнул депутат.

Ранее 24 июня газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть. В то же время абитуриентов станет больше на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства.

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