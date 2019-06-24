Власти опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.

Изменения могут происходить только по демографическому признаку, заверила она.

Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть. В то же время абитуриентов станет больше на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства, пишет издание со ссылкой на доклад правительства.

Между тем глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил о необходимости увеличения бюджетных мест. По его словам, в последние годы количество выпускников школ начало расти.

18 июня стало известно, что менее половины выпускников планируют поступать в высшие учебные заведения.

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