«Архипелаг ГУЛАГ» в школах предложили заменить на Библию

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал идею добавить в школьную программу изучение религиозных текстов, исключив из нее при этом «слишком политизированные» произведения. Об этом политик сказал в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Смолина, сокращать школьную программу за счет классических литературных произведений было бы неправильно. Однако, по его мнению, «есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить».

К таким произведениям он причислил «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицина, который по его мнению «дает довольно мало представления о реальном историческом процессе» и является «слишком политизированным».

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Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Иларион заявил, что игнорирование школьной программой религиозных текстов — это упущение. До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о книге, которую он советовал бы почитать всем детям, предложил читать Библию, Тору и Коран. «Все это точно совершенно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам», — отметил российский президент.

«Архипелаг ГУЛАГ» — один из самых известных романов писателя и публициста Александра Солженицина, в котором описывается жизнь заключенных в советских концентрационных лагерях. Солженицын, который сам побывал в лагерях в послевоенные годы, считается одним из наиболее активных критиков СССР.

В 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», а в 1974 году его выслали из страны и лишили гражданства, вследствие чего вернуться на родину он смог только 20 лет спустя. Умер писатель в 2008 году в возрасте 89 лет. Он похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

Олег Смолин является членом партии КПРФ.

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