Российским школьникам захотели добавить новый предмет

В российских школах могут появиться образовательно-воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью газете «Известия».

По ее словам, новый школьный предмет планируется ввести для детей четырех возрастных групп. В рамках занятий у школьников появятся специальные дневники, «как когда-то были по природоведению», и учебники. «Личной гигиене нужно обучать детей с трех до шести лет. Дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание», — добавила Скворцова.

Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году. Работа над образовательно-воспитательными программами для детей ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам. По ее мнению, это поможет повысить ответственность россиян и бороться с разводами.

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