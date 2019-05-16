В России захотели бороться с разводами со школы

В Госдуме предложили бороться с разводами при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, передает агентство «Москва» в четверг, 16 мая.

По ее словам, количество зарегистрированных разводов в России требует особого внимания. В связи с этим Плетнева отметила, что нужно повышать ответственность россиян, начиная со школы. Она предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам.

Плетнева также добавила, что молодые семьи нуждаются в создании качественных условий жизни. «Очень важно, чтобы у них было собственное жилье, достойная зарплата, чтобы не было ссор из-за того, что нечего подать на стол. Наоборот, они должны жить, радоваться, рожать и воспитывать детей», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в России хотят усложнить бракоразводный процесс. С таким предложением депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров намерен обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву. По словам Петрова, в 2018 году в России было зарегистрировано 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. Высокий уровень распадающихся супружеских пар, по его мнению, негативно сказывается на демографии и нравственности общества.

По другим данным, количество разводов в России снизилось на 3,7 процента. Так, в 2018 году, по сравнению с 2017-м, было зарегистрировано на 3,7 процента (589 тысяч) разводов меньше. Так, в прошлом году было зафиксировано четыре случая развода на тысячу человек.

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