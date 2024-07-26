Соседка родителей подрывника авто в Москве повспоминала былое

Соседка родителей подрывника Серебрякова: в их доме никогда не было скандалов

Соседка родителей Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве авто в Москве, рассказала, что в их доме никогда не было скандалов. Своими воспоминаниями она поделилась с РИА Новости.

«Я живу в доме напротив. Видимся с ними на улице, здороваемся. Спокойные, вежливые», — поведала жительница Урюпинска.

Днем 26 июля стало известно, что дело Серебрякова могут переквалифицировать на теракт и госизмену. Сейчас он обвиняется по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Статья о госизмене может быть применена, так как мужчина сам признался, что взорвал автомобиль офицера Генштаба по заданию украинских спецслужб. Все расходы на подготовку подрыва машины также оплачивала украинская сторона.