Дело о подрыве автомобиля офицера ВС России захотели переквалифицировать на госизмену

«Ъ»: дело о подрыве машины офицера ВС России могут изменить на госизмену

Дело о подрыве автомобиля офицера Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России может быть переквалифицировано на госизмену. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По информации «Ъ», предъявленное следствием обвинение совершившему подрыв машины офицера Генштаба РФ Евгению Серебрякову по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом в ближайшее время может стать более тяжким. За попытку взорвать российского офицера ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с украинским куратором — квалифицировать как измену Родине.

Ранее сообщалось, что 30-летний обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС России Евгений Серебряков заявил, что все его расходы оплачивал украинский куратор.