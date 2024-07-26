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16:05, 26 июля 2024Силовые структуры

Дело о подрыве автомобиля офицера ВС России захотели переквалифицировать на госизмену

«Ъ»: дело о подрыве машины офицера ВС России могут изменить на госизмену
Начало событий в новости Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера ВС рассказал об оплачивающем расходы кураторе

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Дело о подрыве автомобиля офицера Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России может быть переквалифицировано на госизмену. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По информации «Ъ», предъявленное следствием обвинение совершившему подрыв машины офицера Генштаба РФ Евгению Серебрякову по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом в ближайшее время может стать более тяжким. За попытку взорвать российского офицера ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с украинским куратором — квалифицировать как измену Родине.

Ранее сообщалось, что 30-летний обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС России Евгений Серебряков заявил, что все его расходы оплачивал украинский куратор.

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      Анна Габай
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