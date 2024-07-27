В СК рассказали о следственных действиях с подрывателем автомобиля офицера Генштаба

В Москве следователи продолжают следственные действия с 30-летним подрывателем автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Евгением Серебряковым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По данным следствия, во время допроса обвиняемый частично признал вину и подробно рассказал сотрудникам СК об обстоятельствах совершенного преступления.
Серебряков обвиняется по пункту 3 части 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») и части 1 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.
Ранее сообщалось, что дело о подрыве автомобиля офицера Генерального штаба Вооруженных сил России может быть переквалифицировано на госизмену.