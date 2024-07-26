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10:09, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве отправят в СИЗО после допроса

СК: обвиняемого в подрыве машины Серебрякова отправят в СИЗО после допроса

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

30-летнего уроженеца Волгоградской области Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, отправят в СИЗО после допроса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Серебряков будет помещен под стражу, так как ранее по ходатайству следствия суд заочно избрал ему данную меру пресечения. Серебряков обвиняется по пункту 3 части 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») и части 1 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Ранее на допросе фигурант рассказал, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины в феврале 2023 года. Задержанный вышел с ним на связь самостоятельно. Затем они встретились в Стамбуле, где куратор предложил Серебрякову взорвать машину российского офицера. За расправу ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали владелец машины и его жена. После подрыва обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

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      Екатерина Кашурникова
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