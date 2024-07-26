Допрос обвиняемого в подрыве авто в Москве попал на видео

ФСБ показала кадры допроса Серебрякова, задержанного за подрыв авто в Москве

ФСБ показала кадры допроса обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летнего уроженеца Волгоградской области Евгения Серебрякова. Запись опубликовало РИА Новости.

На видео Серебряков рассказывает, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины в феврале 2023 года. Задержанный вышел с ним на связь самостоятельно. Затем они встретились в Стамбуле, где куратор предложил Серебрякову взорвать машину российского офицера. За расправу ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.