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09:25, 26 июля 2024Силовые структуры

Дом родных обвиняемого в подрыве автомобиля офицера ВС России обыскали силовики

Mash: в доме родных Серебрякова, взорвавшего авто офицера ВС РФ, прошли обыски
Начало событий в новости Допрос обвиняемого в подрыве авто в Москве попал на видео

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Частный дом родных обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Евгения Серебрякова обыскали силовики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у родственников подрывателя изъяли телефоны и компьютеры. Его старший брат рассказал, что семья узнала о произошедшем из новостей. В последний раз мужчина общался с Евгением за день до того, как тот заложил взрывное устройство под автомобиль офицера ВС России. Родители злоумышленника рассказали правоохранителям о том, что молодой человек жил в Узбекистане и работал в банковской сфере. После окончания Высшей школы экономики (ВШЭ) стал жить на два города — в Москве и Ташкенте.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Серебрякова задержали в Бодруме сотрудники ФСБ и МВД России при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов. Сейчас он в России и уже дал признательные показания. ФСБ показала кадры допроса обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова.

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      Анна Габай
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