Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили в Россию

ФСБ: обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили из Турции в РФ

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков доставлен из Турции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Мужчина был задержан в Бодруме сотрудниками ФСБ и МВД России при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов. Серебряков доставлен к следователям Следственного комитета для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее прихожанка рассказала, что подорвавший машину Серебряков был алтарником греко-католического прихода в Москве.

Подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser произошел утром 24 июля. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции и оттуда убежать в Грецию.