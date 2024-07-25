Обвиняемого в подрыве машины в Москве назвали алтарником греко-католического прихода

Обвиняемый в подрыве Toyota был алтарником греко-католического прихода в Москве

Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков был алтарником греко-католического прихода в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прихожанку.

Женщина рассказала, что Серябряков был министрантом в крипте. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов подтвердил, что мужчина появлялся в соборе.

Ранее стало известно, что Турция может передать России Серебрякова. Скоро в Бодруме суд рассмотрит вопрос о его предварительном аресте. В рамках законодательства Турции его можно наложить на срок до 40 дней. За этот период страна, требующая экстрадиции, должна предоставить все необходимые документы.

Подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser произошел утром 24 июля. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции и оттуда убежать в Грецию.