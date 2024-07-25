Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 25 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве машины в Москве назвали алтарником греко-католического прихода

Обвиняемый в подрыве Toyota был алтарником греко-католического прихода в Москве

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков был алтарником греко-католического прихода в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прихожанку.

Женщина рассказала, что Серябряков был министрантом в крипте. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов подтвердил, что мужчина появлялся в соборе.

Ранее стало известно, что Турция может передать России Серебрякова. Скоро в Бодруме суд рассмотрит вопрос о его предварительном аресте. В рамках законодательства Турции его можно наложить на срок до 40 дней. За этот период страна, требующая экстрадиции, должна предоставить все необходимые документы.

Подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser произошел утром 24 июля. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции и оттуда убежать в Грецию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      В Москве пациентов горящей стоматологии заблокировало в кабинете с решетками на окнах

      Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

      На уехавшего из России Никиту Преснякова подали в суд за долги

      «Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом

      Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

      Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

      Армения заявила о работе над ответными предложениями по мирному договору

      Россиянин записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

      Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше