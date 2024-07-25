Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 25 июля 2024Силовые структуры

Названа дата заседания суда по делу о подрыве внедорожника офицера Генштаба ВС России

Заседание суда по делу о подрыве авто офицера Генштаба ВС назначили на 25 июля

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В четверг, 25 июля, суд рассмотрит вопрос о предварительном аресте Евгения Серебрякова, который подозревается в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что заседание суда пройдет в турецком Бодруме. В рамках законодательства Турции предварительный арест можно наложить на срок до 40 дней. За этот период страна, требующая экстрадиции, должна предоставить все необходимые документы, пояснил он.

Материалы по теме:
Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?
Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?
Сегодня
Машину офицера Генштаба ВС России подорвали в Москве. Почему в покушении на военного подозревают украинские спецслужбы?
Машину офицера Генштаба ВС России подорвали в Москве.Почему в покушении на военного подозревают украинские спецслужбы?
24 июля 2024

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Владельцем автомобиля оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Предполагаемый подрыватель попытался скрыться в Турции. Однако местные правоохранители в координации с российскими коллегами и Интерполом задержали россиянина, который подозревается в том, что подложил самодельное взрывное устройство под внедорожник офицера.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      В США указали на использование американских чипов в российских ракетах

      Технологи ИИ помогут россиянам с поиском приложений

      Директор ФБР усомнился в ранении Трампа в ухо

      В российском городе ушедшие под воду улицы попали на видео

      К российскому региону приблизился тайфун

      Стало известно о плане побега из Турции задержанного за подрыв внедорожника в Москве

      Армения обратилась к США за советом по Азербайджану

      Появились новые подробности по делу о подрыве внедорожника офицера Генштаба ВС России

      Дети массово отравились в российском лагере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше