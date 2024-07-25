Названа дата заседания суда по делу о подрыве внедорожника офицера Генштаба ВС России

Заседание суда по делу о подрыве авто офицера Генштаба ВС назначили на 25 июля

В четверг, 25 июля, суд рассмотрит вопрос о предварительном аресте Евгения Серебрякова, который подозревается в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что заседание суда пройдет в турецком Бодруме. В рамках законодательства Турции предварительный арест можно наложить на срок до 40 дней. За этот период страна, требующая экстрадиции, должна предоставить все необходимые документы, пояснил он.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Владельцем автомобиля оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Предполагаемый подрыватель попытался скрыться в Турции. Однако местные правоохранители в координации с российскими коллегами и Интерполом задержали россиянина, который подозревается в том, что подложил самодельное взрывное устройство под внедорожник офицера.