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17:49, 24 июля 2024Силовые структуры

Подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России мужчину задержали в Турции

В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба ВС РФ

Фото: obtained by Reuters from social media

В Турции силовики задержали подозреваемого в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Им оказался гражданин России по имени Евгений Серебряков.

Мужчина прилетел рейсом «Москва - Бодрум» в 9:40 местного времени, пишет Telegram-канал «112». После его задержали местные правоохранители в координации с российскими коллегами и Интерполом.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый по этому делу скрылся из России и находится в Турции.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Владельцем автомобиля является полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.

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      Варвара Митина
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