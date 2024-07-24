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16:04, 24 июля 2024Силовые структуры

Глава ФСБ подтвердил побег в Турцию устроившего подрыв авто в Москве диверсанта

ФСБ подтвердила, что подорвавший авто офицера генштаба в Москве сбежал в Турцию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что диверсант, устроивший подрыв автомобиля офицера Генштаба в Москве, скрылся с территории России. Видеофрагмент интервью в среду, 24 июля, публикует Telegram-канал SHOT.

По словам Бортникова, злоумышленник успел скрыться на территории Турции. Российские силовики находятся в контакте с турецкими коллегами и работают над скорейшим задержанием и экстрадицией подозреваемого в теракте.

Диверсант действовал по заданию украинских спецслужб. Он установил взрывное устройство под днище автомобиля, а позже дистанционно привел его в действие.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, машина принадлежала офицеру Генштаба Вооруженных сил России — в момент взрыва он находился в салоне вместе со своей супругой. Водителя поместили в отделение реанимации — он в тяжелом состоянии.

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      Владимир Седов
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